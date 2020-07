Dans la nuit de mardi à mercredi, un jeune homme a volé du matériel aux pompiers de Besançon. Ils surveillaient l'incendie qui s'est déclaré mardi rue Charles Nodier. Les soldats du feu l'ont arrêté et ont prévenu la police.

A Besançon, un jeune homme vole du matériel aux pompiers, ils le rattrapent et le remettent aux policiers

A Besançon, un jeune homme a été arrêté et placé en garde à vue pour avoir volé du matériel aux pompiers. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi rue Charles Nodier. Les soldats du feu étaient en train de surveiller un incendie presque éteint quand un groupe de jeunes, trois garçons et deux filles ont franchi le périmètre de sécurité vers 4h30 du matin. Ni vu, ni connu, l'un d'eux s'approche de la caisse où les sapeurs-pompiers mettent leur matériel. Il vole un casque, un masque à oxygène, une veste et repart avec.

Le jeune était complètement ivre

L'un des pompiers s'en rend compte et l'arrête. Il prévient la police, qui vient cueillir le jeune homme, complètement ivre. Ce mercredi soir, il n'avait pas encore été entendu car trop alcoolisé. Il devrait être entendu ce jeudi midi. Le SDIS lui a porté plainte, "c'est un vol commis en flagrant délit", explique le commandant Sébastien Freidig, chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Besançon Centre. "Cet équipement vaut entre 3.000 et 4.000 euros. Sans ce matériel, un pompier ne peut pas rentrer dans un bâtiment incendié. Ce sont des EPI, des Equipements de Protection Individuelle, indispensables pour nous."