A Beslon, près de Villedieu-les-Poêles, un violent incendie détruit un garage et endommage une toiture

Près de Villedieu-les-Poêles, à Beslon, un violent incendie s'est déclaré vers 3h30, ce mercredi 11 mai. Il a complètement détruit un garage et endommagé de moitié la toiture de l'habitation attenante. A 8h30, les pompiers étaient toujours sur place pour "le traitement des foyers résiduels et les opérations de déblaiement". Les deux occupants sont indemnes et seront relogés par leurs propres moyens, indique le SDIS de la Manche.