À Bessan, un homme en fauteuil roulant bousculé par des gendarmes

Bessan, France

La vidéo ne cesse d'être partagée sur les réseaux sociaux. Une vidéo que nous n'avons pas souhaité diffuser sur ce site car on y voit distinctement les visages des différents protagonistes. Elle est prise par un ou une gilet jaune sur le péage d'Agde/Bessan (Hérault) sur l'autoroute A9 ce dimanche 9 décembre matin. On y voit une personne en fauteuil roulant en conflit avec plusieurs gendarmes équipés de casques et de boucliers. Difficile de savoir sur ce court passage de trois minutes pourquoi les deux côtés s'en veulent, mais un dialogue fait comprendre que des insultes auraient été échangées avant le tournage de la vidéo.

L'homme possédait une matraque

Les gendarmes déplacent l'homme en fauteuil jusqu'au centre du rond-point. Il est ensuite tiré et poussé par deux manifestants un peu plus loin. Mais lorsqu'il passe devant l'un des gendarmes, celui-ci repère une matraque. "Il est armé", "Matraque les gars, attention" peut-on entendre sur la vidéo. Gilets jaunes et gendarmes se bousculent et le fauteuil tombe à la renverse.

Les gendarmes tentent d'abord de remettre l'homme sur son fauteuil mais il refuse. Les forces de l'ordre se placent alors en "position de sécurité" devant lui, bouclier devant pour le séparer des autres manifestants. Les gendarmes expliquent qu'ils étaient en sous effectif face à des dizaines de gilets jaunes. C'est finalement un manifestant autorisé à passer qui va remettre l'homme sur son fauteuil.

Joints par téléphone, les gendarmes précisent que l'homme détenait bien une matraque télescopique qu'il a refusé de donner aux forces de l'ordre. Ils ajoutent que l'escadron présent sur place vient d'une compagnie extérieure à l'Hérault.