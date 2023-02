A Béziers, il forçait son codétenu à manger du verre, à lécher le sol, à aboyer comme un chien

Le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un détenu du centre pénitentiaire de Béziers à 3 ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour avoir commis des violences graves sur son codétenu.

Cet homme âgé de 31 ans l'a roué de coups de pied et de coups de poing (8 jours d'ITT), et forcé à lécher le sol et les murs, puis à ingérer des petits morceaux de verre après lui avoir rasé la tête et tenté de lui couper un doigt avec un couteau à bout rond. Il lui aurait également imposé d'aboyer comme un chien à la fenêtre de leur cellule. Ces faits ont été confirmés par le troisième détenu partageant la même cellule, lui-même terrorisé par la scène à laquelle il venait d'assister.

Les surveillants avaient également découvert deux téléphones, quelques grammes de cannabis et une bouteille vide sentant l'alcool. L'agresseur était d'ailleurs surexcité et alcoolisé.

Le détenu a reconnu qu'il avait porté plusieurs coups de pied et de poing à la victime. En revanche, il nie avoir commis les autres faits malgré une plaie sur le crâne fraîchement rasé de la victime et la présence d'un gros hématome au doigt. Il explique qu'il s'est emporté car il était convaincu que la victime lui avait volé des affaires dont des cigarettes.

Alors qu'il devait sortir de détention quelques jours plus tard en fin de peine, le parquet de Béziers a décidé de le faire juger en comparution immédiate, estimant que "de tels faits nécessitaient une réponse pénale empreinte d'une particulière fermeté."