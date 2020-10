À Béziers, il menace la gérante d'une supérette et sa fille de 5 ans avec une arme factice

Mardi dernier, le 20 octobre, un homme de 42 ans avait pénétré dans une supérette de Béziers et menacé la gérante avec une arme pour se faire remettre la caisse. Il avait le visage masqué par une écharpe et pointait son arme non seulement sur la gérante mais aussi sur sa fille de 5 ans.

La gérante avait réussi à prévenir son époux qui avait réussi à mettre le braqueur en fuite. Il l'avait poursuivi dans la rue et maîtrisé avec l'aide d'un témoin jusqu'à l'arrivée de la police.

En garde à vue, l'homme niait être l'auteur du braquage malgré l'arme retrouvée sur une lui, une arme factice. Un homme qui souffre de problèmes psychiatriques selon l'expert qui a estimé que son discernement était altéré (la peine encourue est alors diminuée d'un tiers) tout en le déclarant responsable de ses actes.

Déjà connu pour des faits similaires, le braqueur a finalement été condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis. Il devra se faire soigner et indemniser les victimes.