À Biarritz et Anglet, découvrez les plages qui seront à nouveau surveillées dès ce week-end

Ce n'est pas encore la pleine saison, mais on s'en rapproche tout doucement. Pour les maîtres nageurs-sauveteurs, ce deuxième week-end d'avril est synonyme de rentrée. "Nous avons fini le recrutement de toutes nos équipes, nous sommes prêts" révèle Jean Philippe Oustalet, responsable des plages à la marie de Biarritz. Ça tombe bien : à Biarritz, certaines plages rouvrent dès ce samedi 8 avril.

La Grande Plage à Biarritz, Marinella à Anglet

"De 13h à 18h, on rouvre la Grande Plage de Biarritz confirme Jean Philippe Oustalet. Il y a aura six sauveteurs sur la plage, et deux supplémentaires sur le jet-ski, qui va aussi patrouiller sur les autres plages." En fonction de la météo, si elle est très favorable, la ville pourrait décider de rouvrir les plages de la Milady et la Côte des Basques.

La plage de la Milady à BIarritz pourrait rouvrir dès ce week-end si les conditions sont favorables. © Radio France - Anthony Michel

À Anglet, Marinella va rouvrir dès ce week-end. Pour les autres, il faudra attendre encore un peu. "Le 10 juin, on rouvre les Sables d'or, la Petite Chambre d'Amour, la Madrague et les Cavaliers, et début juillet, ce sera au tour de la plage des Corsaires, de la Barre et de la plage Océan" liste Pascal Bourricaud, du service technique des plages d'Anglet. Avec une nouveauté cette année : "Jusqu'à fin juin, les surveillants seront en poste de 10h à 18h, et en juillet/août, de 10h30 à 19h, sur l'ensemble des plages. L'idée c'est d'ouvrir une zone de baignade aux meilleurs moments de la journée. Et puis, nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à la constater, mais avec le réchauffement climatique les gens se baignent de plus en plus tôt dans l'année. C'était une évidence de proposer un service public plus long, pour assurer la sécurité d'au moins une de nos plages."

La petite chambre d'amour ne rouvrira que le 10 juin. © Radio France - Céline Arnal

À Marinella, huit MNS seront en poste, en plus du jet-ski et des quads pour intervenir partout ailleurs rapidement. À Anglet comme à Biarritz, les candidats au poste ont été nombreux à se présenter. La sélection n'est pas terminée à Anglet, hormis pour Marinella. Des candidats jeunes, souvent issus des clubs de sauvetage côtier du Pays basque.

Et si vous avez zappé l'été dernier attention : la signalétique a changé sur les plages, par exemple les zones de surveillance ne sont plus signalées par des drapeaux bleux, mais par des flammes jaune et rouge, comme partout ailleurs en Europe.