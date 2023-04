À Biarritz, l'église Sainte Eugénie fermée peut-être jusqu'à la fin de l'année

L'église Ste Eugénie à Biarritz restera fermée peut-être jusqu'à la fin de l'année. Le 10 mars dernier, au cours d'une visite de routine, les services de la ville découvraient des fissures inquiétantes dans le bâtiment planté en bord de mer, et décidaient en urgence de fermer l'église au public . Les premiers résultats partiels de l'expertise ne sont pas vraiment rassurant pour la ville.

ⓘ Publicité

Michel Laborde, l'adjoint aux travaux révèle ainsi que : "on s'aperçoit qu'il y a eu une déformation du sol, et il y a bien sûr les fissures existantes, et on est obligés de faire des mesures complémentaires qui vont durer une dizaine de semaines". Ça n'est pas vraiment une surprise, pour un monument datant du XIX° siècle et qui subit les tempêtes océanes, mais "là, ça a vraiment pas mal bougé, et il faut continuer à faire des mesures pour savoir si ça continue à bouger" précise Michel Laborde. Les mesures vont donc continuer jusqu'à la mi-juin, et ensuite les travaux vont durer au minimum jusqu'en septembre, "et peut-être jusqu'à la fin de l'année" ajoute l'élu.

loading

Un chantier dans l'église

Le bâtiment est peu praticable pour le culte actuellement : des étaiements ont été posés dans la crypte, et la mairie a d'ores et déjà commandé des palplanches qui viendront soutenir les murs défaillants.

En attendant, les paroissiens devront aller faire leurs Pâques ailleurs. Une messe a été rajoutée à l'église St Charles et les paroissiens se répartissent pour le moment entre d'autres églises de la ville, principalement St Martin et St Joseph.