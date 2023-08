À Biarritz, un homme hospitalisé dans un état grave après avoir été sauvé in extremis de la noyade

Les courants étaient très forts tout samedi 12 août sur le littoral de la Côte basque. Un homme d'une trentaine d'années qui se baignait lors d'un moment d'accalmie a été emporté par une baïne au large de la plage de la Milady à Biarritz vers midi. Les secouristes du poste de la Milady sont partis lui porter secours avec les palmes et bouées et ont dû faire face à une série de fortes vagues. Ils ont finalement réussi à le ramener sur la plage. L'homme était en arrêt cardio-respiratoire. Avec l'aide du médecin urgentiste et de l'infirmier du SMUR arrivés sur plages, les secouristes ont pratiqué un massage cardiaque et ont pu faire repartir le cœur du nageur.

L'homme a ensuite été transporté à l'hôpital par l'hélicoptère de la gendarmerie Ecu 64, il était toujours dans un état grave. On ne sait pas si ce nageur se baignait dans la zone surveillée ou s'il était entré à l'eau plus loin.

Alerte maximale aux baïnes tout ce week-end

Les secours appellent toutes les personnes souhaitant se baigner ce week-end à la plus grande prudence. L'alerte aux baïnes reste maximale ce dimanche . Il faut donc bien respecter les drapeaux hissés (rouges si la baignade est interdite) et ne se baigner qu'entre les drapeaux indiquant qu'une plage est surveillée par des maîtres-nageurs.