À Biarritz, un opposant russe de Vladimir Poutine dit avoir échappé à une tentative d'assassinat

Vladimir Ossetchkine, directeur d'une ONG (organisation non-gouvernementale) spécialisée dans la défense des prisonniers russes et réfugié à Biarritz, a déclaré avoir été visé par une tentative d'assassinat le soir du 12 septembre, à son domicile, où se trouvaient sa femme et ses enfants.

Des coups de feu en plein Biarritz, sur fond de tentative d'assassinat. La scène que décrit Vladimir Ossetchkine a de quoi glacer le sang. Réfugié dans la cité thermale, ce Russe opposant à Vladimir Poutine affirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat à son domicile biarrot le 12 septembre dernier. "Vers 21h, je me trouvais à la maison, je travaillais dans l'obscurité, je n'avais pas allumé la lumière raconte-t-il au téléphone à l'AFP ce mardi 20 septembre, après que le journal L'indépendant a dévoilé l'information. Quand ma femme et mes enfants sont arrivés, nous avons allumé la lumière et avons commencé à faire dîner les enfants, et j'ai remarqué un point rouge qui bougeait sur la balustrade de l'une des terrasses et qui se dirigeait ensuite vers moi sur le mur." Vladimir Ossetchkine raconte ensuite s'être allongé et barricadé dans le noir avec sa famille en attendant la police, puis avoir entendu des coups de feu.

Le parquet de Bayonne se saisit de l'affaire

Vladimir Ossetchkine est directeur d'une ONG (organisation non gouvernementale) spécialisée dans la défense des prisonniers russes. ONG qui avait diffusé l'an dernier des vidéos de viols dans des prisons russes, avec les témoignages des victimes, mais aussi des responsables. Le parquet de Bayonne ne confirme pas la tentative d'assassinat, mais reconnait que Vladimir Ossetchkine a été victime de menaces. Une enquête a été ouverte en ce sens, mais le procureur de la République Jérôme Bourrier se refuse à tout commentaire.