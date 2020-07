Au tribunal de Bobigny, Jean Castex promet d'augmenter les moyens de la justice

Les moyens de la justice seront augmentés dès 2021, c'est l'engagement pris, ce 8 juillet 2020, par le Premier ministre en personne, lors de son déplacement au tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Jean Castex était accompagné du nouveau garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti.

Bobigny, la juridiction à soigner

"Il existe une loi de programmation votée par l'actuelle majorité et je vous annonce qu'à compter de 2021 nous allons en accélérer la réalisation", a déclaré le nouveau chef du gouvernement. Si les deux hommes se sont rendus au tribunal de Bobigny, ce n'est pas un hasard. Dans cette juridiction, la deuxième plus grande de France, les magistrats, greffiers, avocats, alertent depuis des années sur le manque de moyens humains, matériels et sur la vétusté du palais de justice. Si des renforts ont été annoncés (et sont déjà en partie arrivés), la situation reste critique et la crise du Covid-19 a mis un coup de frein à ces progrès.

"Par exemple, pour voir le juge des Affaires familiales, en 2016 il fallait un an. On avait a réussi à réduire le délai deux ou trois mois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas avant 2021", explique Sophie Combes, la déléguée du Syndicat de la Magistrature. Si le discours du Premier ministre et de celui de la Justice va dans le bon sens, elle attend de voir les actes.

"Un département qui a un besoin immense de justice" - Sophie Combes, déléguée du Syndicat de la Magistrature

Des moyens revus à la hausse dès 2021

"Il y a une immense attente des acteurs de Justice et des avocats", insiste aussi, de son côté, Frédéric Gabet, le bâtonnier, encore plus depuis la nomination d'Eric Dupond-Moretti, avocat de profession. "On va surveiller de près ce qui va se passer, je lui ai dit que nous serions très exigeants", prévient-il.

"Il y a une immense attente" - Frédéric Gabet, bâtonnier de l'ordre des avocats de Bobigny

Le budget 2020 de la Justice, voté en 2019, s'établissait à plus de 7,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 4% mais inférieure tout de même à la trajectoire fixée dans la loi de programmation budgétaire 2018-2022.

En revanche, le Premier ministre n'a pas donné de détail sur la prime de fidélisation de 10 000 euros annoncée en octobre dernier par son prédécesseur pour inciter les fonctionnaires en poste depuis 5 ans en Seine-Saint-Denis à rester dans le département.