A Bolbec, ville de plus de 12 000 habitants, c'est la consternation après la découverte de l'affaire de sequestration d'un jeune handicapé de 19 ans pendant un mois. Huit agresseurs sont mis en examen pour actes de torture et de barbarie, des faits passibles de la cour d'assise.

Bolbec, France

A Bolbec, ville de plus de 12 000 habitants, presque tout le monde se connaît. Mais quand on voit la maison de la victime en plein centre-ville, ce jeune handicapé de 19 ans, on comprend mieux pourquoi personne n'a rien vu... Pour accéder à son domicile, il faut quitter la rue commerçante principale, s'engouffrer dans un passage pas très engageant, aller au fond de la cour, pour découvrir le petit jardin et la maison.Raymond et Françoise habitent la rue juste au dessus, leur jardin donne sur celui de la victime :

Depuis un mois on entendait des gens s'amuser"-Raymond

J'entendais souvent des cris, j'ai dit à mon mari qu'il fallait faire attention, qu'il y avait une bande"- Françoise

Les commerçants du quartier, non plus, n'avaient rien remarqué. Ils ont tous découvert dans la presse. L'un des rares à avoir accepter de donner son avis, c'est Michel, qui tient un restaurant à 100 m :

Vu où c'était dans l'arrière-cour on ne pouvait rien voir"

Pour arriver au domicile de la victime, il faut traverser ce passage et monter les escaliers pour accéder à la cour © Radio France - Amélie Bonté

C'est une honte, ça ne devrait pas exister. Ces gens devraient être punis au maximum"

Les huit agresseurs, dont six mineurs qui connaissaient la victime, pour avoir fréquenté à Bolbec les mêmes établissement scolaires, sont passibles de la cour d'assise. Jeudi soir, plusieurs étaient mis en détention provisoire.

Pour le procureur de la République du Havre, les faits sont "impressionnants" surtout par leur durée :