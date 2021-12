À bord du véhicule de la brigade d'intervention rapide du Limousin

Pour intervenir sur les grands excès de vitesse de plus en plus fréquents, la gendarmerie du Limousin s'est dotée d'une voiture extrêmement rapide et puissante. France Bleu Limousin est monté à bord lors d'une intervention en Haute-Vienne.

En cette période de départs en vacances, les opérations de contrôle sont renforcées dans le Limousin. D'autant qu'en Haute-Vienne, le bilan des accidents est alarmant : 2021 est l'année la plus meurtrière sur les routes depuis six ans.

Sur l'année la préfecture a recensé 401 accidents qui ont fait 30 morts et plus de 480 blessés. Après deux années de confinement, les comportements se sont relâchés et les grands excès de vitesse ont augmenté de 38% dans les accidents mortels. Pour lutter et intervenir sur les grands excès de vitesse, la gendarmerie s'est doté d'un nouveau véhicule rapide et très puissant. France Bleu Limousin est monté à bord.

Il n'existe qu'une seule voiture comme celle-ci dans le Limousin. © Radio France - Mélanie

La vitesse peut grimper jusqu'à 260 km/h

Postés sur le bretelle de la sortie de Saint-Junien, à l'entrée de la RN141, il ne faut attendre que quelques minutes avant que le radar mobile ne détecte un excès de vitesse. Les deux gendarmes de de la brigade d'intervention rapide se mettent immédiatement à la poursuite d'un 4x4 noir. Le moteur et la sirène hurlent. La voiture des gendarmes double des dizaines de voitures et on lit 236 km/h au compteur. Mais la vitesse peut encore grimper jusqu'à 260 km/h "quand la circulation le permet".

Au bout de quelques secondes le 4x4 est rattrapé et les gendarmes lui font signe de les suivre. Cette fois tout se passe comme prévu. "Parfois les conducteurs s'arrêtent carrément sur la route car ils ne comprennent pas. Là ça devient stressant", commente le pilote. Les deux voitures s'arrêtent à la sortie suivante. Le conducteur roulait à 137 km/h sur la route limitée à 110 km/h : résultat deux points en moins sur le permis du conducteur et une amende de 90 euros.

Il n'existe qu'une seule voiture de ce type pour les contrôles en Limousin. La brigade d'intervention rapide et ses deux pilotes sont basés à Uzerche (Corrèze) et réalisent des interventions dans les trois départements du Limousin. Seuls deux pilotes de la gendarmerie formés sur les circuits de course du Mans sont habilités à la conduire.