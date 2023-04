Mouvement social : à Bordeaux jusqu'à 20.000 clients privés d'électricité dans le centre-ville ce mardi

Une importante panne d'électricité à Bordeaux. Ce mardi 4 avril 2023, environ 20.000 foyers étaient privés de courant dans l'hyper-centre de la capitale girondine depuis 11h30. À l'origine, un incident volontaire lié au "mouvement social", selon RTE, qui n'a pas été revendiqué.

13.000 foyers privés d'electricité à 13h

Les équipes d'Enedis et RTE sont toujours sur place, et envisagent un retour à la normal "le plus rapidement possible." A 13h, environ 13.000 foyers étaient encore privés d'electricité.

Plus d'informations à venir.