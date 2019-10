Depuis ce lundi, les bus du réseau Citéa ne traversent plus la partie Nord de Bourg-lès-Valence. Les lignes 4 et 20 sont déviées à partir de 18h30.

À Bourg-lès-Valence, des bus du réseau Citéa déviés à cause d'incivilités répétées

Bourg-lès-Valence, France

Des crachats, des insultes, des jets de pierre : c'en est trop pour le réseau Citéa qui décide de dévier ses bus le soir. Les lignes 4 et 20 ne traverseront plus le quartier de l'Allet au Nord de Bourg-lès-Valence jusqu'à nouvel ordre.

Depuis lundi, les bus des lignes Cité 4 et 20 sont déviés dans les deux sens pour "une durée indéterminée" indique-t-on sur le site internet de Citéa.

Dans les faits, à partir de 18h30 chaque soir, les bus de la ligne 4 ne desservent plus les arrêts Brassens, Abricotiers, Talavard, Follereau, L’allet, Vorgine, Bellevue et Manoury. Sur la ligne 20, ce sont les arrêts L’allet, Vorgine, Bellevue et Manoury qui sont concernés.