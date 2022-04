A Bourges, ils tentent de vendre des parfums de contrefaçon à des policiers en civil

Ce jeudi 14 avril, vers midi une voiture circule dans les quartiers nord de Bourges et s'arrête à la hauteur de passants. A l'intérieur, deux hommes leur proposent du parfum de marque, à un prix imbattable. Sauf que les passants ne sont pas de simples promeneurs, mais des policiers en civil. Pour leur faire ouvrir le coffre, ils se font passer pour des clients intéressés, et découvre plusieurs cartons contenant au total une centaine de flacons.

Les deux vendeurs sont alors interpellés et emmenés au poste, où les parfums s'avèrent bien, comme le soupçonnaient les policiers, des contrefaçons. Durant leur garde à vue, les suspects expliquent acheter le stock en région parisienne, pour le revendre dans toute la France.

Tous les deux Italiens, originaires de Naples, ils sont âgés de 51 et 39 ans. Le plus jeune est déjà connu des services français pour des faits similaires de contrebande.

Ils seront convoqués devant le tribunal. Les parfums, eux, seront détruits.