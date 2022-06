À Bourgoin-Jallieu, cinq jeunes hommes devant le tribunal pour trafic de drogue

Cinq jeunes hommes de 20 à 23 ans ont été présentés au tribunal de Bourgoin-Jallieu ce mercredi 22 juin après-midi. Ils sont accusés d'avoir entretenu un trafic de drogue dans le quartier Saint-Michel, dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu. Un trafic dénoncé par les habitants qui subissent des nuisances depuis plusieurs mois. Les prévenus ont été interpellés le 10 mai dernier, après avoir été présentés en comparution immédiate au tribunal, l'audience a donc été renvoyé au 22 juin.

Les cinq prévenus ont plus ou moins reconnu les faits. Détention de drogue ? Oui mais pour une consommation personnelle. De la vente ? Certes, mais uniquement du dépannage. La présidente les met pourtant face aux constats des policiers. Les trois qui sont en détention provisoire ont été vus dans les escaliers nord du Pont Saint-Michel. Certains en train de faire des allers-retours entre le lieu de deal et les communs d'un immeuble, identifiés comme une cache. Mais pour eux, tout ça n'est pas du trafic, ce sont des arrangements. Et c'est un peu ce que plaide l'avocat de deux d'entre eux.

"Ce sont des enfants qui ont voulu jouer au trafic de drogue. Des petits cons, mais des enfants." - L'un des avocats des prévenus

Autre problème : des versions différentes à chaque étape de la procédure pour l'un des prévenus. Accusé d'avoir fourni l'accès au garage de son père et à un local poubelle pour cacher la drogue. Réaction de la procureur : une réquisition d'une heure pour insister sur les nuisances, le sentiment d'insécurité pour les riverains. Souligner aussi à quel point ce trafic est organisé et rentable. Un trafic entretenu par des prévenus qui ont entre 20 et 23 ans. Pour l'un des avocats "ce sont des enfants qui ont voulu jouer au trafic de drogue. Des petits cons, mais des enfants." Selon lui, il faut les aider à arrêter plutôt que de les incarcérer.

Les deux prévenus qui ont comparu libres ont été condamné à des peines de 4 et 3 mois de sursis, avec l'obligation tous les deux de travailler et de se soigner pour leur consommation de cannabis. Ils doivent également 500 euros d'amende à verser au trésor public. Les trois autres - déjà en détention provisoire - seront maintenus en détention avec 14 mois de prison, dont 7 avec sursis pour deux d'entre eux. Ils ont également été condamné à 1 000 et 1 500 euros d'amende). Pour le troisième, 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. Tous ont l'obligation de travailler et de se soigner pour leur consommation de cannabis.