A Bressuire, un automobiliste interpellé à 130 km/h au lieu de 80 et un autre avec 2,5g d'alcool dans le sang

La compagnie de gendarmerie de Bressuire fortement mobilisée sur les routes pour le plus gros week-end de grand chassé-croisé des vacances a relevé une trentaine d'infractions dont un grand excès de vitesse et de l'alcool au volant : 2,5 grammes par litre de sang au coeur de la matinée.

C'était le gros chassé-croisé sur la route des vacances ce week-end, et dans le Poitou, la compagnie de gendarmerie de Bressuire a mis les gros moyens pour dissuader les chauffards de faire n'importe quoi au volant. Pendant trois jours, de vendredi à dimanche, la compagnie a mobilisé une trentaine de militaires. Des contrôles qui ont permis de relever une trentaine d'infractions : 25 pour excès de vitesse, cinq pour consommation de stupéfiants au volant et deux pour conduite en état d'ivresse. Et quand on parle d'excès, c'est le mot !

Interpellé à 130 km/h au lieu de 80 à Bressuire

Parmi les interventions : cet automobiliste interpellé à Bressuire à 130 km/h au lieu de 80 sur la départementale 748, la route qui fait Niort-Bressuire. C'était vendredi soir vers 18h20. Le conducteur, un homme de 39 ans, habitant de Thouars a dû laisser sa berline récente sur le bas côté. C'est un proche qui a dû venir récupérer la voiture, car lui ne pouvait plus reprendre le volant, les gendarmes lui ayant retiré son permis et immobilisé son véhicule.

2,5 grammes d'alcool par litre de sang

Autre excès notable du week-end, cet automobiliste de 65 ans interpellé à 10 heures et quart du matin avec 2,5 grammes d'alcool par litre de sang sur la RD759 entre Thouars et Argentonnay. Cet habitant de Valenvigne a expliqué aux gendarmes qu'il avait bu chez lui et qu'il partait faire des courses. Il faisait tellement de zig-zags sur la route que les autres automobilistes étaient obligés de se ranger sur le bas-côté. Ce sont eux qui ont donné l'alerte.