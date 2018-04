Brest, France

Selon une source bien informée, l'homme a agi à deux reprises de la même manière. A une heure tardive, il s'est approché de l'étudiante en arrivant derrière elle, à proximité du pont Schuman. Il a lui a mis une main sur la bouche pour tenter de la bâillonner et l'entrainer dans les fourrés. Cette première tentative d'agression s'est déroulée la semaine dernière. L'étudiante avait réussi à se débattre et à s'enfuir.

La deuxième a été observée en début de semaine. Un agent de sécurité du Crous était en vigilance. Il a entendu les cris et son apparition a fait fuir l'agresseur.

A la suite de la deuxième agression, l'UBO a adressé un mail préventif aux 23.000 étudiants en rappelant les règles élémentaires : se déplacer si possible à plusieurs, éviter les rues mal éclairées et éviter de se couper du monde avec un casque ou des oreillettes. L'initiative a été relayée par la presse. Avantage : les jeunes femmes vont être plus prudentes. Inconvénient : le prédateur est probablement sur ses gardes et les éventuelles planques pour tenter de l'interpeller ont peu de chance d'aboutir désormais.