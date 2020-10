A Brest, le masque devient aussi obligatoire dans le centre-ville

Le préfet du Finistère étend son arrêté du port du masque au centre-ville piétonnier, dès ce jeudi et pour un mois.

De plus en plus de cas... et de plus en plus de masques à mettre ! A Brest, le masque était obligatoire en extérieur, jusqu'ici, en bas de Siam, sur le port de commerce, près des sites universitaires, des établissements d'enseignement supérieur, des collèges, des lycées pour les personnes de plus de 11 ans.

Dès ce 1er octobre, la zone s'étend à tout le secteur piétonnier du centre-ville : rue Jean Jaurès à partir de Saint-Martin jusqu’à bas de Siam, dont la place de la Liberté.

Le préfet explique que le taux d'incidence est en augmentation constante depuis fin août : de 13,4 pour 100 000 habitants fin août à 50,07 pour 100.000 habitants. "Le taux d’incidence représente le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués par un test PCR survenus au cours des 7 derniers jours", rappelle le communiqué.

L'arrêté court jusqu'au 31 octobre, jusqu'à Halloween donc, il faudra doubler les masques de vampires par des masques de chirurgien...