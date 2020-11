A Brest, le salon de coiffure continuait à couper les cheveux !

On y coupait toujours les cheveux, malgré le confinement. Samedi 14 novembre, en début d'après-midi, une patrouille de police repère du monde dans ce salon de coiffure situé rue de Gouesnou à Brest. Le propriétaire affirme qu'il s'agit d'ouvriers, venus faire quelques rénovations.

Sauf que deux de ces ouvriers se sont cachés à l'arrivée de la patrouille. Et pour cause : un d'entre eux a toujours une serviette sur l'épaule, l'autre les cheveux à moitié coiffés... Et des restes de cheveux au sol ne laissent guère de doute : ces ouvriers étaient bien des clients !

Les policiers ont dressé un rapport au préfet, qui décidera des suites à donner à cette affaire.