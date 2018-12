A Brest, les gilets jaunes s'organisent pour "tenir" jusqu'à Noël

Par Valérie Le Nigen, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique

Il ne manque plus que le vin chaud. A Brest, les gilets jaunes installés sur le rond point de Pen Ar Ch'leuz ont décoré leurs abris avec un sapin de Noel et des guirlandes. Et les automobilistes leur déposent des cadeaux : de la nourriture, mais aussi des vêtements de pluie adaptés au gros temps.