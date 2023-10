A Brest, un stage de citoyenneté pour des auteurs d'atteintes à l'environnement

C'est la première fois qu'ils ont affaire à la justice. Il y a Pierre, 25 ans, pris en flagrant délit au volant d'un 4x4 sur la dune. Jean-Luc, qui s'est garé sur l'estran lors d'une partie de pêche. Ou Bryann, un jeune peintre en bâtiment qui a un jour rincé son matériel dans une rivière. D'autres ont brûlé des matériaux, ou abandonné des déchets. Tous ont reconnu leur faute, celle d'avoir porté atteinte à l'environnement.

"Ça fait réfléchir"

En guise de punition, le parquet leur a réservé un stage de citoyenneté environnementale d'une journée. "Pour ces infractions de faible à moyenne intensité, on leur propose cette mesure alternative. L'objectif c'est d'allier sanction et pédagogie, et ça évite de surcharger les audiences", explique Solenn Briand, substitut du procureur et référente environnement au parquet de Brest. C'est la première fois que cette réponse pénale est utilisée en Bretagne.

Le matin, les neuf participants ont été sensibilisés au rôle de la justice, à la biodiversité et aux enjeux environnementaux. Un cours théorique dispensé dans une salle d'audience du tribunal, avant de passer à la pratique l'après-midi. Pour réparer symboliquement le préjudice qu'ils ont causé, les stagiaires ont dû effectuer deux heures de nettoyage des berges de la Penfeld à Brest. Armé d'une pince et d'un sac-poubelle, Pierre traque les mégots dissimulés dans les hautes herbes. "C'est satisfaisant de nettoyer, on n'y pense pas quand on ne le fait pas mais on se sent utile. Ça fait réfléchir."

Une leçon qui a un coût : chacun a dû débourser 50 euros de sa poche, un moindre mal pour Bryann : "J'ai eu peur de perdre mon travail, que ma vie change. Je m'en sors bien, c'est super." La plupart échappent ainsi à une amende de plusieurs centaines d'euros.

"Ça reste une sanction, rappelle Thomas Bassoullet, coordinateur de l'Union locale d'animation en milieu rural (ALAMIR-CPIE) Pays de Morlaix-Trégor, qui anime la journée. C'est une sorte d'avertissement. L'idée c'est d'amener une prise de conscience, et ensuite l'affaire est close et on passe à autre chose". Car la participation entraîne un classement sans suite de la procédure. Le parquet de Brest envisage d'organiser au moins deux stages par an.