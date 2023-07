À Bretignolles-sur-Mer, l'accident de bateau aurait pu être bien plus grave

Sur la plage de la Normandelière, à Brétignolles-sur-Mer (Vendée), le balai des sauveteurs, des hélicoptères et des bateaux de sauvetage a laissé place aux parasols et aux serviettes des vacanciers. Ce lundi 17 juillet, la vie reprend ses droits après les événements de la veille.

Dimanche, en fin d'après-midi, sept vacanciers sont tombés à l'eau. Le bateau semi-rigide de 6,50 mètres que cette famille avait loué à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, aurait touché un haut-fond à moins d'un kilomètre de la plage.

Claudine a assisté à la scène. La vacancière, toujours choquée, a vu l'embarcation à la dérive, puis les sauveteurs enfourchés leurs jet-skis dans la foulée. "Deux bateaux de la SNSM sont arrivés, puis l'hélicoptère de la Marine, raconte-t-elle. On voyait l'hélicoptère tourner, les sauveteurs ne plongeaient pas. On s'est dit : « ils ne les trouvent pas ». Ça choque."

"C'est un miracle de les avoir sauvés"

Du haut du poste de secours qui domine la plage, Julien Roger a déclenché l'alerte et coordonner les opérations de secours. "On a vu un bateau au large et quand on le prend à la jumelle, on voit qu'il n'y a personne dessus, explique le responsable de la surveillance des plages de Bretignolles-sur-Mer. Immédiatement, j'ai envoyé un jet-ski avec un nageur-sauveteur."

Les sauveteurs n'ont aucune idée du nombre de personnes à l'eau. "On part sur quatre, puis cinq et finalement, on apprend qu'il y avait sept personnes à bord. On en a sauvé six" explique Julien Roger.

"Ça reste un miracle de les avoir sauvés, poursuit Evan Ducro, 19 ans, l'un des nageurs-sauveteurs mobilisés sur l'opération. Une des victimes a eu la jambe déchiquetée par l'hélice [du moteur]. Il aurait pu y laisser sa vie si nous étions pas intervenus rapidement. Les autres victimes se faisaient bousculer dans les rochers. Sans intervention, le bilan aurait pu être bien pire."

"Je reste sur l'idée que nous avons sauvé six vies", confie le jeune secouriste, alors qu'un adolescent de 17 ans est toujours porté disparu.

Julien Roger (gauche) et Evan Ducro devant l'un des jet-skis mobilisés dimanche soir pour venir en aide aux plaisanciers. © Radio France - François Breton

Pas de gilet de sauvetage et une mer agitée

Sur la plage de la Normandelière ce lundi, beaucoup se demande ce que faisait le bateau sur l'eau dimanche. Les conditions de navigation n'étaient pas idéales et le coin est dangereux.

"C'était un beau bateau de 6,50 mètres. On avait entre 3 et 5 nœuds de vent, la mer était formée, avec un peu de houle. Ce bateau était dimensionné pour naviguer dans ces conditions", affirme de son côté le maire de Bretignolles-sur-Mer, Frédéric Fouquet.

L'élu pointe quand même un manque de précaution : "La configuration de notre côte fait qu'on a des zones rocheuses qu'il faut connaître, ce qui n'est pas évident. Le deuxième point plus embêtant, c'est que dans des conditions de mer un peu tendues, on porte le gilet de sauvetage. Pour le coup, les gens ne l'avaient pas, même s'ils étaient dans le bateau."

Une enquête judiciaire est ouverte depuis dimanche soir pour déterminer les circonstances précises du drame. Ce lundi soir, d'après les informations du procureur de la République des Sables d'Olonne, l'état de santé de la victime hospitalisée en réanimation s'améliorait.