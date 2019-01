A Brienon-sur-Armançon, les habitants rendent hommage à Nathanaël Josselin

En attendant la célébration funèbre vendredi à 17 heures au gymnase de Brienon (Yonne), les habitants viennent témoigner leur émotion et se recueillir à la caserne. Les pompiers Nathanaël Josselin et Simon Cartannaz (originaire de Savoie) ont péri lors d'une intervention, samedi, à Paris.

Un hommage national est rendu ce jeudi aux deux pompiers morts à Paris, samedi dans l'explosion d'une boulangerie, en présence de leurs proches, du chef des Armées et du ministre de l'Intérieur. Simon Cartannaz, 28 ans, était originaire de Savoie. Nathanaël Josselin 27 ans venait de l'Yonne. Le jeune homme était né à Migennes et continuait d'intervenir comme pompier volontaire à Brienon. En attendant la célébration funèbre vendredi à 17h00 au gymnase de la ville, les habitants viennent témoigner leur émotion et se recueillir à la caserne.

Un prénom qui restera gravé dans les mémoires au centre de secours de Brienon (Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Au pied des porte rouges, des dizaines de roses et autant de bougies ont été apportées par des habitants. Des Brienonais très touchés par cette disparition comme Georges et Robert : "Cela me fait énormément mal parce que c'était un copain d'école de ma fille. C'est vrai que c'est dramatique. C'est un gros choc pour les Brienonais. C'est un jeune qui est très apprécié et très sérieux. C'est sûr que c'est leur métier, mais quand ça arrive, ça fait très mal."

Nathanaël Josselin était animateur pour les Jeunes Pompiers Volontaires de Brienon (Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Une douleur visible chez ses collègues tous pompiers volontaires comme le chef de centre David Meillier. Mais voici le souvenir qu'il garde de Nathanael Josselin : "toujours le sourire, toujours un petit mot pour faire rigoler les copains. Très attachant et puis sportif aussi parce qu'il venait là faire du sport avec sa bande de copains comme il disait."

Et parmi eux Morgane Maucolot, plus déterminé encore à exercer son rôle de pompier : "l'acte qu'il a montré sur Paris, c'est un acte héroïque. On ne peut que s'en servir comme exemple. Cela nous pousse à nous dépasser et à lui prouver qu'on ne s'arrêtera pas là. On aime ce que l'on fait et on ne lâchera pas." Dans l'entrée du centre de secours, un livre est ouvert pour recueillir les témoignages. Des habitants ont voulu aussi donner de l'argent, l'urne sera remise à la famille.