À Brignoles, une retraitée se fait arnaquer de plusieurs dizaines de milliers d’euros via des coupons PCS

Une retraitée de Brignoles a porté plainte le week-end dernier pour escroquerie. Elle entretient depuis plusieurs mois une relation téléphonique avec un homme via la messagerie WhatsApp (son numéro aurait été "hameçonné"). Cette relation "virtuelle" est une arnaque : après avoir charmé et mis en confiance sa victime, l'homme prétexte des difficultés financières et lui demande de lui verser de l’argent via des "coupons" PCS. Ces tickets, achetés chez les buralistes, permettent de créditer des cartes de paiement prépayées. La victime a ainsi versé plusieurs dizaines de milliers d'euros à son "confident".

Une victime sous pression psychologique permanente

Pour le major Jean-Pierre Passemard, de la section opérationnelle de lutte contre les cyber-menaces de la gendarmerie du Var, la méthode des "cyber-escrocs" est digne des mouvements sectaires : "Le mécanisme psychologique va prendre plusieurs mois. Ils mettent en confiance la victime, l'inondent de coups de téléphone, de messages, de mails. Ils la maintiennent sous une pression psychologique permanente. La victime n'a pas le temps de réfléchir, de se demander pourquoi elle doit envoyer de l'argent. Quand ils ont cerné leur victime, ils ne la lâchent pas."

Appel à la vigilance

Mais la retraitée de Brignoles finit par réagir le week-end dernier et un appel plus menaçant que les autres : son "confident" a été enlevé, elle doit verser 40.000 euros si elle veut qu’il reste en vie. C’est ce dernier message qui pousse la victime à aller porter plainte auprès des gendarmes de la compagnie de Brignoles. Les gendarmes appellent d'ailleurs à la vigilance : depuis le début de l’année, près de 80 arnaques PCS ont été recensées dans tout le département du Var.