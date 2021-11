A Brive, des analyses de pollution seront menées avant la réouverture de l'usine CFM Industrie

Le panache de fumée se dégageant de l'incendie du stockage de déchets métalliques de l'usine CFM Industrie de Brive restera longtemps dans les mémoires. L'incendie survenu mercredi 17 novembre a en effet dégagé de très importantes fumées noires et grises pendant plusieurs jours, suscitant l'inquiétude des riverains.

Mesurer la pollution du sol et des eaux

Avant toute reprise d'activité, la préfète de la Corrèze Salima Saa a donc pris un arrêté de mesures d'urgence imposant plusieurs prescriptions à l'exploitant. Hormis la mise en sécurité du site et l'évacuation des déchets générés par l'incendie et des déchets initiaux, la société CFM Industrie devra réaliser des mesures de pollution sur et autour de son site. Les analyses porteront à la fois sur le sol et l'eau, et devront déterminer la nature exacte des retombées atmosphériques survenu à l'occasion de l'incendie.

Si des traces de pollution sont détectées lors de ces analyses, l'entreprise devra prendre immédiatement des mesures de nettoyage et de traitement. Ces mesures visent, d'une part, à rassurer les riverains inquiétés par les émanations, mais également à assurer une reprise d'activité dans des conditions de sécurité optimales.