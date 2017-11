A Brive, il livrait des pizzas... et de la drogue : 25.000€ depuis le mois de mars

Cet homme de 25 ans a été arrêté en début de semaine, à Brive, après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police. Suite à la découverte de drogue dans son véhicule abandonné, les policiers ont déroulé le fil et n'ont pas été déçus.

Il travaillait donc comme livreur de pizzas à Brive, mais aussi comme livreur de drogue puisque certains de ses clients ont reconnu avoir été servis de cette façon. L'homme de 25 ans mis en cause dans cette affaire de trafic de stupéfiants a été arrêté mardi à son domicile de l'avenue Paul Doumer. Les policiers sont venus le cueillir alors qu'il avait échappé à un contrôle dans la nuit après avoir engagé une course poursuite. Dans son véhicule abandonné sur un rond-point après un accident, les fonctionnaires ont découvert 93 grammes de résine de cannabis. A son domicile, ils ont retrouvé 10 grammes d'herbe, 27 grammes d'héroïne et 220€ en liquide dans un coffre-fort acheté spécialement pour gérer son trafic. Tout l'attirail du cultivateur de drogue, et 500 graines de cannabis ont également été trouvés dans sa cave.

25.000€ de vente depuis mars

Depuis le mois de mars, l'homme aurait écoulé pour 25.000€ de drogue (1,5kg de résine de cannabis et 150 grammes de cocaïne notamment) qu'il a largement dépensé au casino de Gignac, dans le Lot, où il s'est rendu 18 fois depuis le mois de septembre. Alors qu'il devait être jugé en comparution immédiate, ce vendredi après-midi au tribunal de Brive, cet homme déjà connu des services pour des délits routiers et usage de stupéfiants a demandé un délai pour préparer sa défense. D'ici son prochain jugement le 2 février prochain, il a été écroué à la prison de Tulle.