A Brive, la police donne l'assaut sur une maison... où des jeunes jouaient à la guerre !

Brive-la-Gaillarde, France

Une belle frayeur pour tout le monde et une grosse montée d'adrénaline pour des agents de la police nationale à Brive ! Lundi soir, le commissariat est alerté par des riverains d'un quartier résidentiel, sur les hauteurs de la ville. Ils s'inquiètent d'entendre des cris et des coups de feu dans un pavillon.

Équipés de gilets pare-balle et de boucliers, des policiers donnent l'assaut sur la maison. Et surprennent trois jeunes équipés de pistolets et de fusils. En fait, il s'agissait d'armes à blanc, à air comprimé, que ces jeunes venaient d'acheter et avec lesquelles ils s'amusaient. Sauf que le bruit est très proche des vraies armes. La police raconte met donc en garde sur le risque de confusion.