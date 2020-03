A Brive, un homme est poursuivi pour viol sur un homme vulnérable

Il a été interpellé ce mardi à Brive, avant d'être déféré au parquet. Un homme d'une cinquantaine d'années, déjà bien connu de la justice et déjà condamné deux fois pour des faits de nature sexuelle, est mis en cause cette fois dans une affaire de viol sur personne vulnérable.

Des faits présumés sur un homme placé sous protection

La justice a ordonné à la police de passer à l'action après plusieurs auditions menées depuis la fin du mois de février, date à laquelle les faits présumés les plus récents se seraient produits à l'encontre d'un homme d'une vingtaine d'années qui fait l'objet d'une mesure de protection. D'autres faits auraient aussi eu lieu au cours de l'année 2018. Pour l'heure, le mis en cause conteste ce qui lui est reproché. Mais une information judiciaire est bel et bien ouverte pour ce chef d'accusation. L'homme a été présenté ce mercredi à un juge d'instruction à Limoges.