A Caen, l'homme qui avait mutilé des chats jugé irresponsable pénalement

L'épilogue dans une affaire qui a défrayé la chronique à Caen. Celui qu'on a surnommé le "serial cat killer" a finalement été jugé irresponsable pénalement par la cour d'appel de Caen. La juridiction a rendu sa décision ce mercredi après l'audience qui s'était tenue le 21 juin 2021. L'aboutissement d'un long combat pour son avocate Dominique Mari pour faire reconnaître que son client a agi sous l'influence d'un traitement médicamenteux pour soigner la maladie de Parkinson.

L'affaire avait éclaté en juin 2018 après une série de sévices recensés sur des chats dans l'agglomération caennaise. Interpellé en flagrant délit, l'homme, âgé de 50 ans cadre dans l'industrie automobile, père de famille, avait été condamné à neuf mois de prison ferme. Bis répétita un mois plus tard. De nouveau interpellé, il écope cette fois d'un an ferme. Entretemps, l'enquête a permis de révéler que l'homme a, un an plus tôt, tué un chien au refuge SPA de Verson, près de Caen. Dans cette affaire, le tribunal correctionnel de Caen a reconnu l'altération de son discernement et l'a condamné à 500 euros d'amende.

L'homme avait été diagnostiqué à 46 ans de la maladie de Parkinson. Le neurologue lui prescrit alors un traitement lourd et des effets secondaires apparaissent. C'est ce que son avocate Dominique Mari s'est attachée à faire reconnaître. "Ces médicaments appelés agonistes dopaminergiques lui ont déclenché des troubles du contrôle des impulsions". Les effets secondaires les plus souvent recensés sont l'addiction au jeu, les achats compulsifs ou encore l'hypersexualité. "La décision de la cour d'appel de Caen reconnait désormais que cela peut aller jusqu'à des faits délictuels, poursuit-elle. C'est un signal fort envoyé au monde médical en ce sens que ces traitements peuvent empoisonner des patients, et à la justice car les tribunaux ne pourront plus l'ignorer."

Le parquet général a cinq jours pour former un pourvoi en cassation.