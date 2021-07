VIDEO - A Caen, la cérémonie du 14 juillet perturbée par des manifestants contre le pass sanitaire

Des huées pendant l'hommage aux forces armées. C'est l'image qui restera du 14 juillet 2021 à Caen. A quelques mètres seulement des officiels, environ 200 personnes ont bruyamment manifesté pour dire non au pass sanitaire. Le maire de Caen a tenté de dialoguer avec quelques uns. Sans succès.

Lancée la veille sur les réseaux sociaux, la manifestation a rassemblé entre 100 et 200 personnes. Aux cris de "Liberté" et "Non au pass", les manifestants ont exprimé leur refus de se soumettre au pass sanitaire, qui sera obligatoire à partir du 21 juillet dans un ensemble de lieux accueillant du public. La cérémonie patriotique a malgré tout pu se tenir sous les sifflets.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après la cérémonie, des élus ont tenté d'aller dialoguer avec les manifestants. Comme le maire de Caen Joël Bruneau. "Arrêtez de croire tout ce que vous lisez sur internet, leur a-t-il lancé. Allez plutôt demander à la virologue Astrid Vabret au CHU de Caen par exemple. Moi je ne suis pas médecin, je fais confiance aux experts".

Mais en face, c'est un dialogue de sourds. Carole, jeune infirmière ne fait pas confiance au vaccin. "Je ne veux pas être un cobaye, un rat de laboratoire, mais si je ne me vaccine pas au 15 septembre, je perds mon travail". Joël Bruneau regrette de ne pas être entendu et estime "qu'on peut accepter à titre personnel un minimum de contraintes pour rendre service à la collectivité, c'est ma conception de la société".

Des sifflets pendant la cérémonie du 14 juillet à Caen et le maire qui tente de dialoguer avec les manifestants : Ecoutez le reportage de France Bleu Normandie Copier

Un conception de la société qui semble être partagée par d'autres personnes. Alors que la manifestation se disperse, une longue file d'attente est en train de se former à quelques encablures de là, devant le centre de vaccination éphémère installé en ce 14 juillet sur le port de Caen. Qu'ils soient d'accord ou pas sur le fond, les candidats à la vaccination sont nombreux, et le centre ne désemplira pas de la journée.