A Caen, procès renvoyé dans l'affaire du chien poignardé au refuge de la SPA

Caen - France

C'est la troisième fois que l'homme âgé de 51 ans, ingénieur dans l'industrie automobile, se retrouve devant le tribunal de Caen. Les deux premières fois en juin et juillet 2018, jugé en comparution immédiate pour avoir torturé une trentaine de chats dans l'agglomération caennaise, il avait été condamné à 9 mois de prison ferme (condamnation dont il a fait appel), puis à un an ferme. Et c'est lors de ces enquêtes qu'il avait reconnu et avoué des faits commis un an auparavant : le 1er avril 2017, lors d'une journée portes ouvertes au refuge de la SPA de Verson, un chien avait été retrouvé mort dans son box, poignardé avec un tournevis.

Son avocate met en cause les effets secondaires du traitement contre la maladie de Parkinson

Pour maître Dominique Mari, qui assure désormais la défense du prévenu, "il faut éclaircir les raisons du passage à l'acte". Elle met en cause les médicaments, des "agonistes dopaminergiques", que prend son client depuis qu'on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson il y a 5 ans. Parmi les effets indésirables expose-t-elle au tribunal "des troubles du contrôle des impulsions, comme l’hyper sexualité, les achats compulsifs, l'addiction au jeu ou des agissements répétés sans but et sans fin". Elle souligne qu'il existe dans le monde un cas similaire de sévices aux animaux commis sous l'influence des médicaments en Argentine. Et elle demande une expertise neurologique.

"Ce qui m'est arrivé peut arriver à tout le monde"

Pour sa troisième comparution, l'homme qui est aujourd'hui sans emploi, est apparu soutenu par son épouse. Le couple, qui a 4 enfants, a été très impacté par cette affaire. Sa photo et son adresse diffusées sur les réseaux sociaux, victime de menaces en tous genres, notamment des rassemblements organisés devant le domicile familial. Il tient à prendre la parole devant le tribunal. "Depuis l'arrêt des traitements, je suis redevenu l'homme que j'étais avant. J'ai commis un acte odieux, je veux rendre des comptes à la SPA. Je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu. Je pense qu'on a besoin d'une vérité concernant ce traitement. Ce qui m'est arrivé peut arriver à tout le monde".

Le tribunal a ordonné une expertise, qui devra être effectuée par un expert auprès de la Cour de Cassation avant le 5 juillet prochain, date du nouveau procès.