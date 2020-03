A Caen, procès renvoyé pour l'homme soupçonné d'avoir tué un chien à la SPA de Verson en 2017

Un homme de 52 ans, déjà condamné à deux reprises pour avoir torturé et mutilé des chats, devait être jugé ce lundi matin pour la mort d'un chien au refuge SPA de Verson le 1er avril 2017. Inca, un croisé beauceron, avait été retrouvé poignardé dans son box lors d'une journée porte ouverte. Mais l'audience n'a pas pu avoir lieu car il manquait un rapport d'expertise. C'est la quatrième fois que cette audience, très attendue par les défenseurs des animaux, est reportée.

Expertise annulée pour vice de forme en juillet dernier

Cela fera un an le 25 mars prochain que le procès aurait dû avoir lieu. Mais à l'époque, le 25 mars 2019, l'avocate du prévenu demande et obtient qu'une expertise neurologique soit réalisée, car selon elle le traitement que prenait son client contre la maladie de Parkinson a pu influer sur son comportement. Notamment l'avoir conduit à commettre des sévices sur des animaux. Le 5 juillet 2019, tout le monde se retrouve donc de nouveau devant le tribunal, rapport d'expertise en main. Mais la partie civile le conteste au motif que l'avocate de la défense a assisté à cette expertise. Le président annule le rapport pour vice de forme et renvoie l'audience au 22 novembre 2019.

Un des rapports de la nouvelle expertise manque encore à l'appel

Ce jour là, retour à la case tribunal pour tout le monde... mais nouveau renvoi ! Car la nouvelle expertise n'a pas encore eu lieu. L'audience est fixée au 9 mars 2020. L'expertise est réalisée entre temps, le 13 février. Mais c'est trop tard. Ce lundi 9 mars 2020, le tribunal ne dispose que d'un seul rapport, celui de l'expertise neurologique. Manque encore celui de l'expertise psychiatrique. Face à ce dossier incomplet, la présidente décide de renvoyer l'audience. Grève des avocats oblige, les délais sont considérablement rallongés et c'est la date du 16 décembre prochain qui est fixée. C'est donc trois ans et demi après les faits que cette affaire devrait enfin être jugée.