À Calais, un nouveau dispositif pour aider les migrants à récupérer leurs affaires

Sous un grand chapiteau, les toiles de tentes sont dans un coin, les couvertures empilées sur des étagères. Sur les tables sont alignées des chaussures, des lunettes… Des biens égarés par les migrants lors des évacuations. Parfois dans la hâte, parfois car ils étaient absents lors des interventions policières.

"Nous sommes ouvert du lundi au vendredi, de 13h à 16h, explique François Cordier, président de l'association FACE VALO, qui a été mandatée par la préfecture pour faire fonctionner le site depuis le 10 janvier. Une fois que le portique de sécurité est passé, les migrants peuvent venir par groupe de huit et récupérer leurs biens s'ils les identifient. Ou alors demander des vêtements, des bâches, des tapis de sol... Des choses dont il est impossible de nommer le premier propriétaire", explique-t-il.

Sur place, quatre personnes se relaient, accueillent les exilés, trient et sèchent aussi les tentes et couvertures. "Il en arrive tous les jours, on ne peut pas tout sauver : parfois, l'état est trop détérioré". En revanche, papiers d'identité, téléphones et sacs à dos ne sont pas exposer. "Nous avons des traducteurs avec nous. S'ils ont une demande précise, cela nous permet de pouvoir retrouver les bonnes personnes. Et non, qu'une autre personne prenne un bien précieux qui n'est pas à lui", précise François Cordier.

Le grand chapiteau se trouve rue des Huttes à Calais. Les migrants peuvent s'y rendre du lundi au vendredi, l'après-midi. © Radio France - Marion FERRERE

Ce site remplace celui de la Ressourcerie, fermé l'été dernier. "La sécurité n'était plus assurée", tranche la sous-préfète de Calais, Véronique Deprez-Boudie. "Nous avons depuis gardé toutes les affaires récupérées. Parfois les migrants ne sont pas sur place : ils sont avec des associations ou ailleurs et ils ne peuvent donc pas évacuer leurs affaires. C'est essentiel qu'ils puissent les récupérer. C'est un dispositif inédit, qui n'existe nul par ailleurs en France. Nous ne sommes pas obligés de le faire", rappelle la sous-préfète qui souligne que 22 millions d'euros sous alloués chaque année à l'aide humanitaire en Calaisis.

Un moyen aussi pour les autorités de taire les rumeurs de vol. "Il est hors de question de laisser dire que des vols sont effectués par les forces de l'ordre", martèle Véronique Deprez-Boudie. Pourtant, face à la multiplication des démantèlements, les associations militantes se sont retirées du dispositif : l’Auberge des Migrants, Human Rights Observers, le Secours Catholique du Pas-de-Calais, Project Play ou encore Utopia 56.

"Si on y participe, c'est qu'on accepte les évacuations toutes les 48h ! Ces affaires ne devraient pas être prises : c'est illégal. Pourquoi se fatiguer, pourquoi s'épuiser alors qu'il suffirait d'arrêter", assure Pierre Roques. Le coordinateur de l'Auberge des Migrants dénonce "un cirque." Plus largement, les associations réclament la fin des démantèlements, au moins pendant la trêve hivernale.

Elles déplorent également l'emplacement du lieux : rue des Huttes, trop loin des campements selon elles, "ce qui les isolent encore plus". Et les horaires d'ouverture : 13h-16h. "Un créneau durant lequel, ces personnes sont souvent dans les locaux des associations pour recevoir de la nourriture ou de l'aide". Depuis le début de la semaine, une quarantaine de migrants se sont rendus sur place. Ils sont estimés à plus de 1 000 à Calais.