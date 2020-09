La Poste : 500 colis en attente de distribution à Carpentras

500 colis sont en attente de distribution à Carpentras depuis le 20 août. Des milliers de lettres aussi assure le syndicat Sud PTT de La Poste. "La distribution est plus que chaotique", fustige son secrétaire départemental, Bruno Verdi.

En cause, le manque d'effectifs d'après le syndicat. "Il faudrait six à sept employés supplémentaires dans le centre de Carpentras pour assurer correctement le service, poursuit Bruno Verdi. Nous réclamons plus de moyens depuis des semaines en vain."

La Poste recrute en Vaucluse

De son côté, la direction du groupe La Poste reconnaît les retards de livraisons et assure que les 500 colis en question seront distribués d'ici samedi 5 septembre.

Elle affirme vouloir embaucher trois employés supplémentaires à Carpentras mais avoir des difficultés à recruter en Vaucluse. Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV et une lettre de motivation au bureau de poste de la commune.