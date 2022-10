À Carpentras, des chasseurs menacent une femme en tirant en l'air à proximité de sa maison

Une enquête est ouverte pour menaces avec armes, après une violente altercation ce mardi 18 octobre, à Carpentras. Quartier Saint-Ponchon, à la limite avec Saint-Didier, des coups de feu éclatent à proximité d'une maison, d'après la police. Une volée de plombs tombe alors sur la terrasse. La propriétaire, en colère, sort de chez elle et va au devant d'un groupe de quatre chasseurs, qu'elle aperçoit dans un champ voisin.

ⓘ Publicité

Le ton monte, les insultes fusent, puis l'un des chasseurs brandit son fusil et tire en l'air pour impressionner cette habitante. Deux autres chasseurs du groupe décident d'imiter le premier. Ils déchargent à leur tour leurs armes. Alerté par les nombreux coups de feu, le mari de la propriétaire sort de la maison et leur court après. Les tireurs grimpent en voiture et prennent la fuite. Le mari les poursuit, mais les chasseurs finissent par disparaître.

Le couple a porté plainte au commissariat de Carpentras où la police a ouvert une enquête. Pour des faits de menace avec armes, ils risquent 45.000 euros d'amende et sont passibles de trois ans de prison.