À Carquefou, Stéphane, sourd de naissance, peut reprendre le travail grâce à la mobilisation de ses collègues

C'est une histoire que France Bleu Loire Océan vous racontait juste avant Noël : la mobilisation des salariés de la plateforme logistique de Système U, à Carquefou, pour que Stéphane, leur collègue sourd, puisse reprendre le travail.

Le veto de la médecine du travail

Après six mois en CDD, le jeune homme de 33 ans avait signé un CDI, pour son plus grand bonheur, celui de ses parents, de la direction de Système U et de ses collègues avec qui tout se passait très bien. Jusqu'à ce que la médecine du travail mette son veto, le déclarant inapte au motif que cet emploi était trop dangereux pour lui parce qu'il ne peut pas entendre les signaux d'alerte comme l'alarme incendie. Des mesures avaient pourtant été prises, au sein de l'entrepôt, pour qu'il puisse travailler en toute sécurité et elles avaient été validées par des organismes qui accompagnent les salariés handicapés.

Stéphane a été perturbé pendant plusieurs semaines

Stéphane et son père, Alain, ont attaqué la décision de la médecine du travail devant le tribunal des prud'hommes. Le jugement a été rendu le mercredi 20 janvier et ils ont obtenu gain de cause. À leur grand soulagement. "Mais Stéphane a quand même été perturbé pendant plusieurs semaines, il ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé", rappelle son père qui parle d'une décision "ignoble, incompréhensible de la part de ce médecin du travail. Qu'est-ce qu'il a voulu faire à part embêter une personne en situation de handicap d'occuper un poste qu'il occupait sans problème depuis le départ".

Éviter que ça se reproduise

Soulagé aussi, Yann Tremblais, représentant du personnel à la plateforme logistique de Système U à Carquefou, qui témoigne de la même incompréhension que le père de Stéphane. Il promet maintenant de diffuser l'histoire du jeune homme sourd pour éviter qu'il y ait d'autres affaires comme la sienne.

Stéphane pourra reprendre le travail ce lundi 31 janvier.