A Caucriauville,après l'incendie toujours une odeur de brûlé et des particules blanches dans l'air

Qu'en est-il quatre jours après l'impressionnant incendie dans le quartier Caucriauville au Havre ? Samedi, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt du plus grand quartier de la ville. 123 000 m cube ont brûlé, 150 habitants évacués et les pompiers ont mis 24H à éteindre complètement les flammes. Heureusement il n'y a pas eu de blessés.

à lire aussi Incendie dans un entrepôt du Havre : 120 000 mètres cubes de textiles et cartons détruits

Dans le quartier, en sortant de ma voiture, immédiatement je suis submergée par l'odeur de brûlé comme si l'incendie venait de se produire... En bas de son immeuble à 200 mètres de l'entrepôt je croise Syra :

On s'est habitué, ça fait 3 jours. On est même content parce que dans l'appartement ça sent de moins en moins, par contre là dehors il y a plein de petits résidus blancs comme du polystyrène"

Sur les voitures stationnées'avenue du 8 mai 1945, ce mardi, des particules blanches sont visibles. © Radio France - Amélie Bonté

On a même l'impression qu'il neige à Caucriauville. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, les voitures et les trottoirs sont jonchés de particules blanches. ça intrigue cette autre habitante qui s'apprête à prendre sa voiture :

Je regarde ce que c'est les petits trucs blancs qui voltigent"

Elle aussi trouve que ça sent moins le brûlé que ce le week-end dernier, samedi elle avait "les yeux qui brûlaient, la gorge et le nez pris et un mal de tête toute la nuit." Même si d'après la préfecture de Seine-Maritime, il n'y avait d'éléments toxiques dans le panache de fumée, les pompiers rappellent qu'inhaler de la fumée reste dangereux. Une association de protection de l'homme et de l'environnement, Robin des Bois, demande d'ailleurs à la préfecture "le déclenchement de la circulaire du 20 février 2012 relative à la gestion des impacts environnementaux et sanitaires d’évènements d’origine technologique en situation post-accidentelle et le lancement aux frais du propriétaire d’un diagnostic des impacts sur les tissus urbains, agricoles et aquatiques touchés par cette nouvelle marée noire atmosphérique".

Avec le vent, on constate de nombreuses particules blanches sur les trottoirs de l'avenue du 8 mai 1945 au Havre, non loin de l'entrepôt qui a brûlé © Radio France - Amélie Bonté

Un peu plus loin, Clotilde était aux premières loges, l'immeuble juste en face de l'entrepôt. Ce mardi matin elle a même rappelé les pompiers:

ça ressent dans les maison donc on a appelé, on a tous eu peur parce que la fumée venait sur notre bâtiment."

Clotilde, qui tient à saluer "les héros" les pompiers qui ont lutté prés de 24H contre les flammes, rentre chez elle pour nettoyer ses vitres noircies.

Impossible de trop s'approcher de l'entrepôt, un vigile garde l'entrée pendant que les policiers mènent l'enquête.