A cause de l'insécurité, des bus ne circulent plus le soir entre la Lorraine et le Luxembourg

Les bus ne circulent plus les soirs entre le Luxembourg et le Pays Haut (illustration)

C'est une information qui était passée inaperçue, et révélée par nos confrères du journal luxembourgeois l'Essentiel : depuis le 19 septembre dernier, deux lignes de bus RGTR, les transports luxembourgeois, ne desservent plus Mont-St-Martin et Longwy les soirs.

Incidents à répétition

Les autorités luxembourgeoises évoquent "__un niveau d'agressivité alarmant à Mont-Saint-Martin" envers les bus et les conducteurs RGTR. Le syndicat luxembourgeois LCGB parle de "série noire" et relève au moins cinq incidents à Mont-Saint-Martin mais aussi à Longwy entre le 20 août et le 7 septembre dernier, "toutes à des heures tardives" : des caillassages principalement, mais aussi des menaces et des insultes... Des plaines ont été déposées et sont traitées par le parquet de Briey.

Le LCGB a donc interpellé le gouvernement luxembourgeois qui a pris une décision radicale : les lignes 703 (Mont-Saint-Martin/Petange/Luxembourg) et 732 (Saint-Charles/Longwy/Rodange) ne partent plus après 18h30.

Un coup dur pour les frontaliers qui empruntent ces lignes pour travailler entre le Pays Haut et le Luxembourg. Une décision unilatéral : le grand duché finance seul le réseau RTGR et en dispose comme bon lui semble.