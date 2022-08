À cause de la sécheresse, le terrain de football de Villperdue n'est plus arrosé : "on dirait la savane!"

"On dirait la savane." Sous les pieds de Patrice Croquet, le président du SC Villeperdue, la pelouse brûlée du terrain communal craque samedi 13 août. Dans la zone de réparation, la terre craquelée a remplacé l'herbe. Même s'il comprend la décision de la mairie d'arrêter l'arrosage à cause de la sécheresse, le président s'inquiète des risques de blessure pour ses joueurs.

Une décision de la mairie

Le président du SC Villeperdue craint que les joueurs ne se blessent sur un sol si dur. © Radio France - Louise Thomann

"Imaginez un gardien qui plonge : c'est comme s'il retombait sur du bitume" poursuit Patrice Croquet. Pas la peine de penser tacler dans ces conditions non plus, à moins de vouloir s'arracher la peau du mollet à la cuisse. Et courir sur une surface dure, "c'est les genoux, les chevilles, le dos qui encaissent". Malgré tout, "pouvoir boire et se doucher, c'est plus important que d'arroser un terrain [...] il n'y a pas de polémique là-dessus". Il prie donc pour que la pluie annoncée en début de semaine prochaine vienne reverdir la pelouse pour le 2e tour de la coupe de France et la réception de Saint-Amand-Longpré le 28 août.

C'est un signe à la population, pour se montrer raisonnable, et même responsable, de sa consommation d'eau.

La décision du maire de ne plus arroser devient à partir de lundi 15 août une obligation : la préfecture d'Indre-et-Loire passe les trois quarts du département en crise sécheresse. A ce niveau d'alerte, interdiction d'arroser les terrains de sports. Seuls les clubs professionnels bénéficient d'une dérogation.

Des pistes pour ne plus arroser avec l'eau potable

Frédéric Dupey veut sensibiliser sa population à l'usage de l'eau. "L'eau pour arroser le terrain, c'est de l'eau potable, qui provient du forage du bourg, qui sert à boire. C'est un signe à la population, pour se montrer raisonnable, et même responsable, de sa consommation d'eau." En mai, la commune d'un millier d'habitants avait connu une panne de son forage, elle est donc sensibilisée aux problématiques du manque d'eau. Pour ne plus arroser avec de l'eau potable, le maire envisage plusieurs pistes à long terme : collecter les eaux de pluie, creuser un nouveau forage, ou même arroser avec les eaux usées une fois traitées par la station d'épuration.