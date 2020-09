Le tribunal de Bonneville en Haute-Savoie est à son tour touché par l'épidémie de Covid-19. Plusieurs magistrats ont été testés positifs et d'autres employés sont déclarés cas contacts. Le tribunal ne peut pas assurer toutes les audiences.

Haute-Savoie : à cause du coronavirus, le tribunal de Bonneville tourne au ralenti

A cause du coronavirus, le tribunal de Bonneville tourne au ralenti cette semaine. Dans ce tribunal de Haute-Savoie, ce sont sept personnes qui sont touchées par l'épidémie : trois des 11 magistrats ont été testés positifs et quatre autres personnes sont déclarées "cas contact". Certaines audiences sont donc reportées faute de magistrats. C'est le cas par exemple de celle prévue jeudi pour le maire de Saint-Gervais-les-Bains visé dans une procédure pour injure publique et diffamation.

Jean-Marc Peillex est accusé par le groupe Doctegestio de "comportements dénigrants" (sur les réseaux sociaux notamment) lorsque l’association Monestier avait repris la gestion de l’Ehpad Les Myriams, ce qui avait été critiqué par le maire de Saint-Gervais et par des familles de résidents.