À cause d'un incendie volontaire, 24 familles doivent être relogées, à Cavaillon. Elles vivent dans un immeuble de la cité du Docteur Ayme. Les fumées ont endommagé les circuits. Une partie des locataires sont privés d'eau, d'électricité et de chauffage.

À Cavaillon, 24 familles doivent être relogées à cause d'un incendie criminel dans un immeuble

À Cavaillon, 24 familles d'un immeuble de la cité du Docteur Ayme doivent être relogées par leur bailleur social. Un individu, qui n'a pas été interpellé, a mis le feu, ce vendredi matin, à un canapé entreposé dans les parties communes de cette tour de 14 étages. À cause des épaisses fumées, tout l'immeuble a dû être évacuée, soit 42 familles.

Les fumées ont provoqué des dégâts sur les circuits d'eau, d'électricité et les conduits de gaz. Les 24 familles relogées sont privées d'eau, d'électricité et de chauffage. Deux femmes, âgées de 21 et 61 ans ont par ailleurs été hospitalisées, incommodées par les fumées.