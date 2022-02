À Cavaillon, le dealer vendait du chocolat en barre

Dans la soirée de lundi un automobiliste qui circule sans ceinture est contrôlé par la nouvelle équipe chargée de surveiller la nuit cavare. La voiture est immatriculée dans les bouches du Rhône et à bord les policiers découvrent deux téléphones portables, 500 euros en liquide et deux savonnettes de H pour un poids total de 183 grammes. Le conducteur, un homme de 27 ans, très défavorablement connu est conduit au poste et la drogue est analysée.

Le shit était un après nigaud !

La première savonnette est bien constituée de résine de cannabis, l'autre est un leurre ! Aux extrémités, là où on soulevé l'emballage de cellophane pour en vérifier le contenu c'est bien du haschich, le reste est en chocolat ! Des barres chocolatées ! Dans l'argot des fumeurs on parle parfois de chocolat, là ça en était ... pas du pur, seulement 75%. Mais à ce jour, personne n'est venu se plaindre au commissariat pour avoir été arnaqué et s'être retrouvé chocolat.