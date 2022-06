A Cérences, l'usine Lis, spécialiste du séchage industriel, va encore recruter

Dans le Sud-Manche, l'usine Lis, filiale du groupe Lesaffre, poursuit son développement et pour parvenir à produire plus, elle recrute au moins cinq opérateurs de production en cette mi-juin. L'entreprise est spécialisée dans le séchage industriel pour l'agroalimentaire.

L'usine Lis est installée à Cérences, entre Granville et Coutances, depuis 1936.

L'usine Lis du groupe Lesaffre, le géant manchois de la levure et du séchage industriel, recrute en cette mi-juin sur son site à Cérences, entre Granville et Coutances. L'entreprise basée dans le Sud-Manche compte aujourd'hui 271 salariés. Depuis plus de 80 ans, Lis transforme des liquides alimentaires en poudre pour l'agro-alimentaire. Elle fabrique des levures, des bouillons de viande, des arômes, des colorants naturels pour des plats cuisinés, des soupes prêtes à l'emploi.

Pas de qualification particulière demandée

Aujourd'hui, Lis veut augmenter sa production qui atteint déjà plusieurs milliers de tonnes par an. Elle est en train de construire une nouvelle tour de séchage et elle cherche donc au moins cinq personnes supplémentaires. Il s'agit de postes d'opérateurs de production qui ne nécessitent pas de qualification particulière, une expérience dans l'agroalimentaire est un plus. Cela peut mener ensuite à un poste de conducteur d'une installation de séchage.

Lis a embauché une centaine de personnes en dix ans

L'entreprise recrute régulièrement et c'est signe de sa bonne santé, elle continue de se développer d'après Franck Morin, responsable ressources humaines chez Lis France. Depuis quatre ans, elle embauche chaque année, 20 à 25 personnes. "C'est un phase de croissance régulière. Cette croissance date de la fin des années 2000 car c'est là qu'un changement profond s'est fait dans la façon de se nourrir, notamment avec le développement de toute la cuisine prête à être consommée", justifie-t-il.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez directement postuler sur le site internet du groupe, sur la page Lesafre Ingrédients Services. Il est aussi possible de contacter l'entreprise au 02.33.91.40.00. Ce sont des contrats intérimaires pouvant déboucher sur des CDI.