À Chabris, un médecin bientôt interdit d'exercer

C'est une perte de poids pour la commune de Chabris, à l'extrême nord du département de l'Indre. Cette petite ville de 2.800 habitants vient de perdre l'un de ses trois médecins. Il s'est vu notifier, par l'Agence Régionale de Santé, une interdiction d'exercer à partir du mois prochain. Raison invoquée ? Il n'a pas donné les documents liés à son arrêt maladie.

De l'arrêt maladie à l'interdiction d'exercer

Le jeune praticien, arrivé il y a un peu moins de cinq ans, est en effet en arrêt depuis le 4 septembre dernier. Un arrêt maladie qui a débuté juste avant l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants. Or, selon l'Agence régionale de santé, la mairie et plusieurs habitants, le médecin est aussi un opposant à la vaccination contre le coronavirus. L'ARS dit lui avoir envoyé un premier courrier, une mise en demeure, pour qu'il se mette en règle et déclare correctement son arrêt maladie. Face au silence du praticien, l'ARS a donc dégainé la sanction et lui a notifié, dans un second courrier, une interdiction d'exercer démarrant début décembre. Elle ne considère pas en arrêt maladie mais suspendu. Il peut toutefois se mettre en règle d'ici là indique-t-elle. Il doit pour cela fournir les documents de son arrêt maladie mais également son schéma vaccinal complet. Rien n'est perdu donc !

Sauf que, la semaine dernière, il a écrit à l'édile Fabrice Vaury. Dans un courrier reçu le 10 novembre 2021 , le médecin ne semble pas vouloir se mettre en règle. Il y annonce son interdiction d'exercer et qu'il va rendre les clés du cabinet médical, le 28 février prochain. "Ça nous laisse trois mois pour essayer de trouver un remplaçant" explique Fabrice Vaury qui poursuit, "C'est un besoin. On a une population de 2.800 habitants. C'est un docteur qui est très apprécié sur Chabris qui a une patientèle importante."

Fabrice Vaury - le maire de Chabris Copier

Donc, il va falloir retrouver un docteur ? (Gérard)

En effet, le praticien soignait 1.700 personnes, soit plus de la moitié des Chabriots et Chabriotes. Océane n'est pas surprise, mais cela reste une grande perte, elle avait la sensation d'avoir enfin trouvé la perle rare : "C'est quelqu'un qui faisait en sorte que quand ses clients repartent ils n'aient plus de question" explique la mère de famille. "Moi, quand j'emmène mon fils chez le médecin, je n'ai pas envie d'avoir une tonne de médicaments et ne pas savoir ce qu'il a, là ce n'était pas ça du tout !" détaille Océane. Léa aussi appréciait énormément ce médecin, bienveillant, attentif sur le suivi de ses patients. Elle ne croit pas à la version donnée par l'ARS : "virer le premier venu parce qu'il ne s'est pas fait vacciner c'est un peu stupide je trouve !". La jeune fille estime que l'ARS et les autorités devraient faire preuve de souplesse dans les déserts médicaux : "C'est un métier tellement rare, il y a tellement peu de personnes qui le font, surtout ici dans le centre de la France !"

Reportage - À Chabris, un médecin bientôt interdit d'exercer Copier

Devant la pharmacie, même si l'on n'est pas patient de ce médecin on se sent concerné, comme Gérard, dépité : "donc il va falloir retrouver un docteur ?" interroge-t-il, "C'est quand même grave, à l'époque où on est de ne pas avoir de docteur pour arrive à se faire soigner !" constate, consterné, le Chabriot tout en parlant d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître : " il y a trente ou quarante ans, rien que dans la rue, là bas, il y avait deux médecins, tout se passait bien !"

Le jeune praticien était arrivé en 2017 avec un accord pour rester cinq ans dans la commune. A l'époque il s'agissait de l'une des premières maisons de santé. Le maire actuel de la ville craint qu'il soit plus difficile aujourd'hui de lui trouver un successeur. Selon lui l'augmentation des maisons de santé a fait exploser la demande de médecin, dans des départements déjà en tension. Désormais, les choses étant au clair, il va pouvoir entamer des démarches et commencer les recherches explique-t-il. Pour l'heure, il ne reste que deux docteurs dans la commune, l'une est actuellement remplacée pour un congé maternité, le second ne consulte plus que trois jours par semaine et sera bientôt à la retraite.