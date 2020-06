A Challans, en Vendée, un homme interpellé pour avoir agressé son voisin

Bruit et fureur : un habitant de Challans, en Vendée, est soupçonné d'avoir violemment agressé son voisin, âgé, le week-end dernier. Il a été interpellé par les gendarme et placé en garde à vue, puis libéré sous contrôle judiciaire. Il devra s’expliquer devant le tribunal le 12 novembre.

Un jeune homme de 34 ans,, habitant Challans, a été interpellé chez lui, samedi matin, à l'issue d'une nuit très agitée. Les gendarmes avaient été appelés par un riverain.

Tout d'abord, le jeune, pris de boisson, agresse physiquement un de ses voisins, âgé de 67 ans, car il lui a demandé de baisser le volume sonore de sa musique. Le sexagénaire se sentant en danger le repousse, et l’individu, totalement ivre, chute au sol. Vexé, il retourne dans son logement et ressort rapidement, avec une bombe lacrymogène et un pistolet à plomb (dont il ne fera pas usage), armes avec lesquelles il menace la victime.

A l'arrivée des gendarmes, il refuse de se calmer. Il est interpellé, continue à s’opposer par la force et à insulter copieusement les gendarmes. L'homme est placé en garde à vue, et à l’issue présenté devant le procureur de la République des Sables-d'Olonne. Il est placé sous contrôle judiciaire, en attendant d'être jugé par le tribunal correctionnel, le 12 novembre.