À Châlons-en-Champagne, les élèves de l'école maternelle Lavoisier mis en sécurité suite à un départ de feu

"La situation a été parfaitement gérée" écrit le rectorat de Reims, ce jeudi, après la mise en place d'un plan particulier de mise en sécurité des élèves de l'école maternelle Lavoisier à Châlons-en-Champagne. Les enfants ont du être confinés en fin de matinée, par précaution, suite à un accident de chantier aux abords de l'école.

Un engin de chantier a, accidentellement, arraché un câble électrique qui a pris feu. Le courant a été rapidement coupé par EDF et les pompiers, épaulés par les police nationale et municipale, ont pu stopper les flammes et mettre en place un périmètre de sécurité.

Les élèves ont pu quitter l'établissement par l'école élémentaire lors de la pause du midi, manger normalement au restaurant scolaire pour les demi-pensionnaires et reprendre les cours en début d'après-midi après "des vérifications d'usage", précise encore le rectorat.