A Chambéry, Annecy, Thonon-les-Bains, Aix-les-Bains, les amendes de stationnement vont augmenter

A partir du 1er janvier 2018, il va y avoir du changement côté horodateur. Ce sont les villes qui décideront des tarifs de stationnement et du prix des amendes. Globalement il faut s'attendre à des hausses.

Dans le cadre de la réforme dite de décentralisation (loi MAPTAM et loi NOTRe) les villes vont récupérer la gestion du stationnement et surtout celle des amendes. D'ailleurs on ne dira plus amende mais Forfaits Post Stationnement. Et chaque ville déterminera son tarif.

Revue de détail dans nos pays de Savoie

Chambéry : la Cité des ducs semble gagner le concours de la complexité. Il existe déjà trois zones de stationnement avec des tarifs différents, il y aura bientôt trois tarifs différents pour le Forfait Post Stationnement.

Zone Verte : Forfait Post Stationnement : 25 euros

Zone Orange : Forfait Post Stationnement : 30 euros

Zone Rouge : Forfait Post Stationnement : 35 euros

La politique tarifaire change aussi. Aujourd'hui, c'est gratuit entre 12h et 14h. Le 1er janvier, cela sera un euro. Aujourd'hui, le stationnement est payant jusqu'à 19h. Plus tard, ce sera 18h, avec une demie heure gratuite.

À Aix-les-Bains , le Forfait Post Stationnement sera de 20 euros si il est payé dans les 5 jours. Sinon ça sera 30 euros.

À Annemasse , même principe. L'amende pour stationnement impayé restera à 17 euros si elle est payée dans les trois jours. Au delà elle passera à 30 euros.

À Thonon-les-Bains, le Forfait Post Stationnement sera de 25 euros.

À Annecy : le forfait post stationnement sera de 20 euros.

Chamonix fait figure d'exception : la ville supprime tous les horodateurs et met en place lez zones bleue, avec le disque européen. Partout ailleurs il faut se garer dans les parkings fermés.

À Evian, ces changements de tarifs seront votés au conseil municipal du 11 décembre. Et d'ici là, la mairie ne laisse rien filtrer de ses projets.