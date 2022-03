À Chambéry, les locaux du journal Le Dauphiné Libéré vandalisés

Façade abîmée, vitrines des bureaux brisées et des injures sur les murs et les enseignes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les locaux de l'agence du centre départemental du Dauphiné Libéré, à Chambéry, ont été saccagés.

Parmi les injures écrites sur les murs, "collabo", une injure qui a fait bondir la direction du journal de presse écrite régionale : "le mot “collabos”, particulièrement choquant, lorsque l’on connaît l’histoire du Dauphiné Libéré, titre fondé au sortir de la Seconde Guerre mondiale par des hommes issus de la Résistance" peut-on lire dans cet article publié sur le site du journal, qui précise que les autorités ont été saisies.

Le maire de Chambéry, Thierry Repentin a condamné _"avec la plus grande fermeté cette agression". Dans son communiqué, il a également dénoncé "une atteinte manifeste à la liberté de la presse" et exhorte "alors que des journalistes subissent chaque jour des atteintes à leur liberté [...] à ne jamais céder aux sirènes du complotisme, des théories simplistes et de la haine gratuite". _

Nous adressons, nous aussi, tout notre soutien confraternel à nos collègues du Dauphiné Libéré.