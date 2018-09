Chambéry, France

Dix ans après la chute de la banque américaine Lehman Brothers, le mouvement altermondialiste ATTAC a mené en France une soixantaine d'actions ce samedi matin pour frapper la conscience des usagers des banques.

Une action qui dénonce la triche des banques © Radio France - Christophe Van Veen

En plus de coller des affiches qui dénoncent l'évasion fiscale et le dérèglement climatique, une trentaine de militants de Savoie ont souillé les vitrines avec un mélange de craie et de cendre, "des produits naturels qui ne polluent pas" précise Brigitte Finas, porte-parole d'ATTAC Savoie. Avec un brin d'ironie, les "recouvreurs" de vitrines soulignent que leur mixture est utilisée pour laver- "on aide les banques à être plus propre". Pas sûr que les responsables des locaux soient convaincus tant le voile gris est opaque.

En pleine action © Radio France - Christophe Van Veen

"Salir ceux qui salissent"

Quand on fait remarquer que de telles dégradations peuvent être poursuivies par la justice, la militante assume. "Nous avons salis ces banques pour montrer que leurs agissements sont sales et nous mènent à la catastrophe écologique. Nous agissons à visage découvert. C'est symbolique."

Action surprise mais bien préparée © Radio France - Christophe Van Veen

Changement de devanture à la BNP © Radio France - Christophe Van Veen

Pourquoi avoir ciblé la Société Générale, le Crédit Agricole et la BNP ? Parce que d'après les militants, elles incarnent les "agissements suicidaires des banques qui détournent de l'argent pour le placer dans des paradis fiscaux".

60 à 80 milliards d'euros manqueraient ainsi dans les caisses de l'État, et donc dans les services publics .

Où passent les milliards des banques ? © Radio France - Christophe Van Veen

Action non-violente

La banque s'est rapidement fermée, barricadée le temps de l'action qui a duré une vingtaine de minutes. Brigitte Finas ne s'en émeut guère. "Cela se passe toujours comme ça avec la BNP. Ils ont peur probablement pour leurs biens. Mais il n'y a jamais d'atteintes aux personnes et aux objets. Notre action est non-violente."